‘Tracé Lelylijn vergt nog de nodige hoofdbrekens’

nieuws

Foto: Rob Dammers - Gilze-Rijen NSR 186 027-IC 1139-186 025 Eindhoven, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189571

De kans op de realisatie van de Lelylijn is nog niet eerder zo groot geweest. Toch vergt het tracé waar de rails komen te liggen nog wel enige hoofdbrekens. Dat meldt Sa! 24 woensdag.

De Lelylijn is een snelle treinverbinding van de Randstad via Flevoland, Heerenveen, Drachten naar Groningen. Vorige week werd er een haalbaarheidsonderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de lijn zo’n 3,2 tot 6,4 miljard euro gaat kosten en voor een forse tijdswinst gaat zorgen. De lijn zal er niet eerder dan in 2040 liggen maar ondertussen zijn er nog wel wat noten nog te kraken. Het tracé bijvoorbeeld. De bedoeling is dat de spoorlijn parallel komt te lopen aan de A7. In Heerenveen is er alleen ten noorden van de snelweg ruimte voor een nieuw station. In Drachten is aan de noordkant geen ruimte. Dit betekent dat de spoorlijn de snelweg een keer boven- of ondergronds moet gaan kruisen.

Sloop is onvermijdelijk

Maar er zijn meer problemen. “Het zijn complexe vraagstukken”, zegt wethouder Anko Postma (Opsterlands Belang) van de gemeente Opsterland. “Sloop van woningen en boerderijen is onvermijdelijk.” In andere delen van het land liggen spoorwegen op vijftig tot honderd meter vanaf een snelweg. Of de spoorlijn nu ten noorden of ten zuiden van de A7 komt, sloop zal onvermijdelijk zijn. Daarnaast is er nog het probleem met het gebied ‘Van Oordt’s Mersken’, een zogeheten Natura 2000-gebied.

“Pittige afwegingen tussen landschap en natuur”

Toch is de Friese wethouder optimistisch. “De betere bereikbaarheid geeft de regio veel kansen. De Lelylijn kan de krimp in deze regio op zijn minst vertragen of zelfs tegengaan. Zuidoost-Fryslân neemt de rol van toegangspoort van het Noorden over van Zwolle. Met die ontwikkelingen kunnen we hier de voorzieningen en de leefbaarheid op peil houden. Maar zorgvuldigheid staat voorop. Want tegelijkertijd maken natuur, landschap en de dorpen ons gebied zo speciaal. Dat vraagt om een gebalanceerde ontwikkeling met pittige afwegingen tussen landschap en natuur.” De ontwikkelingen over de Lelylijn worden na het zomerreces in de Opsterlandse gemeenteraad besproken.

De Onlanden

Afgelopen weekend liet Natuurbelang De Onlanden al een vergelijkbaar geluid horen. Zij vinden dat natuurgebied De Onlanden door de komst van de Lelylijn financieel stevig gecompenseerd moet worden.