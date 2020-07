“Tot vrijdagavond kans op 40 millimeter regen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Tot vrijdagavond kan er in Groningen tussen de 25 en veertig millimeter regen vallen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is gelijk een regendag”, zegt Kamphuis. “In de ochtend regent het soms stevig door. In de middag zijn er perioden met lichte regen en kan het ook even droog zijn. Bij een zwakke oostenwind, kracht twee, wordt het twaalf of dertien graden en is het erg koel te noemen. In de nacht naar vrijdag gaat het opnieuw regenen, waarbij er zo nu en dan flink wat kan vallen.”

“Vrijdagochtend zijn er enkele buien. In de middag verdwijnen de meeste exemplaren en zal de zon zich even laten zien. Bij een zwakke of matige noordenwind wordt het dan zestien graden. Zaterdag valt er zo nu en dan een bui maar zijn er ook zonnige perioden en wordt het achttien graden. Zondag blijft het droog, schijnt de zon regelmatig en wordt het twintig graden. In de nieuwe week blijft het kwik de grootst mogelijke moeite houden om de twintig graden te passeren.”

Maar hoe zit het nu met die regen?

“Ik verwacht dat er tot vrijdagavond tussen de 25 en veertig millimeter kan vallen. Voor het Westerkwartier en het oosten van de provincie gaan we met die hoeveelheden al richting de normale maandsom van 75 tot tachtig millimeter. Daarmee kunnen we stellen dat de klimaatmodellen behoorlijk de mist in gaan, want van een kurkdroge juli is geen sprake en ook de tropische temperaturen blijven voorlopig nog uit.”