Topdrukte in fanshop FC Groningen

Foto: Joris van Tweel

De nieuwe FC Groningen-shirts voor het komende eredivisieseizoen zijn erg populair. FC Groningen heeft in de eerste week van de lancering al duizenden shirts verkocht.

Door de aankondiging dat Arjen Robben komend seizoen weer bij de FC gaat spelen, is een run ontstaan op de nieuwe thuisshirts. In de Fanshop wordt met man en macht gewerkt om de orders binnen twee weken na aanvraag te verwerken. Aan de supporters wordt gevraagd, iets langer geduld te hebben.

De populariteit van vooral het shirt nummer 10 van Arjen Robben is zo groot dat FC Groningen de voorraad volwassen maten binnen enkele dagen uitverkocht. De club deed maanden geleden een eerste bestelling van shirts gebaseerd op verkoopcijfers van de laatste seizoenen. Inmiddels is een nieuwe voorraad besteld van maar liefst 10 duizend shirts. Fans kunnen die bestellen via de webshop van FC Groningen. De levering van de shirts wordt eind oktober verwacht.