Tieners leren roeien bij De Hunze: “Het is een getalenteerde groep.”

Strijken, halen en aanmeren: allemaal termen die de cursisten van roeivereniging de Hunze inmiddels kennen. Ze doen namelijk mee aan een cursusweek speciaal voor tieners zonder roei-ervaring.

De tieners krijgen les van ervaren leden van de vereniging, zoals Eline Paas. “Het is echt een getalenteerde groep. Normaal gaan we pas aan het eind van de week met vier in een boot, nu deden we dat al op de tweede dag. Terwijl je dan juist goed met twee handen moet kunnen roeien.” Omdat de cursisten nog geen ervaring hebben beginnen ze met de basis. Als ze besluiten vaker terug te komen gaan de leden ze ook meer techniek leren.

De cursisten zijn enthousiast. “Het is heel erg leuk om hard te gaan,” zegt Meike. Sophie is het daar mee eens. “Het is heel leuk om op het water te zijn. Het is wel een stuk moeilijker dan ik had verwacht, vooral om je evenwicht te houden. Je moet het wel echt leren, je kan niet zomaar gaan roeien.”

In augustus organiseert de vereniging nog twee cursusweken.