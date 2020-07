Tiener aangehouden na agressief gedrag in jeugdinstelling

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Helperzoom is dinsdagmiddag een zestienjarige jongen aangehouden op verdenking van agressief gedrag in een jeugdinstelling eerder op de dag. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De aanhouding vond plaats rond 14.30 uur ter hoogte van het benzinestation. “Agenten hielden een jongen op een fiets aan”, vertelt Wind. “Bij de aanhouding bedreigde hij een persoon die er bij stond. De tiener werd na de arrestatie in een politieauto naar het bureau gebracht.” Uit navraag blijkt dat het om een jongen van zestien gaat die eerder op de dag agressief gedrag had vertoond en vernielingen had gepleegd in een zorginstelling aan de Haydnlaan.

Op het bureau wordt uitgezocht wat er precies aan de hand is. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, of er ook schade is ontstaan in de jeugdinstelling is onbekend.