Thuisgekookte maaltijden brengen buurtgenoten bij elkaar

Buurtgenoten aan elkaar koppelen voor maaltijden én sociaal contact: dat is het doel van de stichting thuisgekookt. Het idee is dat thuiskoks maaltijden maken voor mensen die dat zelf niet kunnen, vaak door gezondheidsredenen.

Groningen is 1 van de 7 gemeenten waar mensen mee kunnen doen. Tijdens de coronacrisis zijn de thuiskoks misschien nog wel belangrijker dan ooit omdat er nu meer mensen hun huis niet uit kunnen. Afgelopen maart vond thuiskok Sonja Kuper het dan ook tijd om zich aan te melden. “Ik ben nog niet zo lang alleen, dus ik moest er aan wennen om opeens voor één persoon te koken. Nu kook ik gewoon een beetje extra en dat breng ik naar iemand anders. Wat ik heel erg leuk vind is dat ik met mijn passie iemand anders heel erg veel plezier kan doen.”

Henk is een van de mensen die elke week maaltijden ontvangt. Hij is blind en is erg dankbaar voor zijn vaste thuiskoks. “Omdat ik blind ben heb ik moeite met koken, vooral sauzen bijvoorbeeld. Ik heb heel blij met de thuiskoks: de maaltijden zijn goed en de mensen zijn aardig.”

Thuiskoks of mensen die op zoek zijn naar een thuiskok kunnen zich aanmelden via de website.