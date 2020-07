Kunstproject ‘Met gepaste afstand’ geopend in Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Jenne Hoekstra

Sinds kort staan in het Noorderplantsoen drie tijdelijke kunstwerken die op een creatieve manier invulling geven aan de gepaste afstand die we momenteel tot elkaar moeten behouden. Wethouder Glimina Chakor opende het tijdelijke kunstproject maandagochtend.

HOU IST van Jochem Koopman is een ontmoetingsplek met ingebouwde zitplekken op anderhalve meter. Zo kun je samen bijpraten zonder na te denken of je de juiste afstand houdt.

Foto: Jenne Hoekstra

Eva Koopmans brengt een Ode aan de spontane ontmoeting. Haar installatie herinnert aan de kracht van spontane ontmoetingen met onbekenden en laat je dit ook ervaren, op gepaste afstand.

Foto: Jenne Hoekstra

Studio 212 Fahrenheit neemt met Personal Square de huidige minimale afstand als aanleiding om met een lijnobject Groningers hun persoonlijke maximale ruimte te laten ervaren. De minimale afstand is momenteel 1,5 meter, maar wat is de maximale ruimte per Nederlander? En wat vind jij prettig?

Met gepaste afstand is nog tot 1 oktober te bezoeken in het Noorderplantsoen.