Technische storing oorzaak van vertraging doorbellen negatieve testuitslag

Een technische storing bij de GGD’en is de oorzaak dat een deel van de negatieve testuitslagen de afgelopen dagen met vertraging is doorgebeld. Dat laat de GGD GHOR woensdag op haar website weten.

Het gaat om zo’n 7.300 mensen, verspreid over het land, die zich hadden laten testen op het coronavirus en langer dan 48 uur moesten wachten op hun testuitslag. Bij alle 7.300 mensen ging het om een negatief testresultaat. Dat er niet binnen twee etmalen gebeld werd kwam door een storing in het informatie-uitwisselingsysteem. Testresultaten worden verwerkt in een uitslagensysteem waarna dit gekoppeld wordt aan het systeem van het landelijke coronatest-afsprakennummer. In deze wisselwerking is iets mis gegaan waardoor een deel van de mensen die hadden moeten worden gebeld niet getoond werden.

De precieze oorzaak wordt door de GGD’en onderzocht. Op dit moment is er een tijdelijke oplossing geïnstalleerd die moet voorkomen dat de storing zich opnieuw voordoet.

