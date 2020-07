Te weinig spelers: internationaal oefenpotje gaat niet door

sport

Foto Andor Heij: Voetbal

Eersteklasser VV Groningen zou zaterdag een internationale oefenwedstrijd spelen, maar dat feest ging toch niet door.

Bij tegenstander Borussia Leer was de honger naar de bal blijkbaar nog niet zo groot. De Duitsers konden geen elftal op de been brengen en meldden zich af.

Vanwege de coronacrisis kon er lang niet gevoetbald worden, maar vanaf 1 juli mag dat weer. Veel clubs, waaronder VVG, planden direct oefenwedstrijden in. De eerste duels in de gemeente Groningen werden donderdag gespeeld. VVG 2 speelde met 2-2 gelijk tegen Veendam 1894 en in Ten Post versloeg TEO Siddeburen met 3-0.