‘Tachtig procent van de Wadlopers is nog in dienst’

Een Wadloper in Posadas. Foto: Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39116600

Ooit waren ze een vertrouwd gezicht, de Wadlopers. In 2007 verdwenen de laatste treinen uit het Noorden. Op dit moment is nog zo’n tachtig procent van de vloot in dienst.

De treinen kwamen tussen 1981 en 1983 in dienst op de Noordelijke Nevenlijnen. De serie bestond uit negentien motorrijtuigen en 31 tweedelige treinstellen. Twee van de treinen reden onder de vlag van Connexxion op de lijn tussen Almelo en Mariënberg. In 2005 werd de concessie in Groningen en Friesland opnieuw aanbesteed. Arriva werd de winnaar en één van de eisen was dat het treinmaterieel vervangen zou worden door nieuw materieel. Op 9 juli 2007 werden de Wadlopers voor het laatst ingezet tussen Leeuwarden en Stavoren.

Roemenië, Polen en Argentinië

Een deel van de vloot heeft daarna tot februari 2008 gereden in Limburg op de Maaslijn. Vervoersbedrijf Veolia had in Limburg het treinvervoer overgenomen van de NS maar beschikte nog niet over nieuwe treinen. Op 28 februari werden de Wadlopers voor het laatst ingezet in Nederland. De vloot was ondertussen te koop gezet en vanuit het buitenland was er direct veel belangstelling. Uiteindelijk gingen er twaalf Wadlopers naar Polen, dertien stellen gingen naar Roemenië en 25 maakten de oversteek naar Zuid-Amerika en kwamen in Argentinië terecht.

Een Wadloper in Roemenië. Foto: Claudiu Bogdan Minea – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72654669

Tachtig procent rijdt nog

Tachtig procent van de Wadlopers wordt vandaag de dag nog altijd ingezet voor reizigersvervoer. In Polen en Roemenië rijdt het merendeel van de Wadlopers nog. Zo kun je de treinen vinden in de regio Podkarpacie in Polen. Vanuit Rzeszów rijden zij naar Zagórz, Łupkowa en Komańcza. In Roemenië doen de treinstellen dienst vanuit Cluj-Napoca. Zij komen ook in onder andere București Nord en Ploiești.

Graffiti en vandalen

In Argentinië staat een deel van de Wadlopers echter al lange tijd stil. Aanvankelijk werden ze ingezet op de verbinding tussen Buenos Aires in Argentinië en Paso de los Toros in Uruguay. In de zomer van 2012 eindigde de inzet wegens de slechte toestand van de spoorlijn. Elf treinstellen stonden sindsdien stil in Pilar waar graffiti-kunstenaars en vandalen vrij spel hadden. Om die reden werden de stellen in 2017 verplaatst naar Zárate. Lange tijd was onzeker wat er met de treinen zou gaan gebeuren tot de vloot deze week weer in beweging kwam. Wat er precies gaat gebeuren is onbekend, maar bronnen laten weten dat sloop niet aan de orde is.

De Wadlopers komen in beweging op Zárate