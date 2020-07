Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor verkoop illegaal vuurwerk aan agent

nieuws

Foto: Politie Groningen & Haren

Een 39-jarige en een 32-jarige man uit Groningen zijn maandagmiddag door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor het illegale bezit van zwaar en professioneel vuurwerk. Beide mannen krijgen een taakstraf opgelegd van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de mannen kilo’s illegaal vuurwerk voorhanden hadden met als oogmerk dit te verhandelen. In december 2018 sprak een man in een café een agent aan in zijn privétijd met de vraag of hij interesse had in illegaal vuurwerk. Nadat de agent toestemming had voor een zogenaamde ‘pseudoverkoop’, benaderde hij de man en via via kreeg de agent contact met de verdachten. Ze spraken af op de parkeerplaats van een bouwmarkt in de Stad voor de verkoop. Daarop arresteerde de politie de verkoper en zijn medeverdachte. In totaal hadden verdachten tientallen kilo’s aan illegaal vuurwerk voorhanden.

De Officier van Justitie had een gevangenisstraf van zes maanden geëist. Hoewel de rechtbank tot een lagere straf kwam, was de rechter wel zeer kritisch op de verdachten: “Er is kennelijk alleen uit financieel gewin gehandeld en zich niet bekommerd om het gevaar voor anderen”, zo stelt de rechtbank in haar oordeel. “Ontploffing van deze hoeveelheid vuurwerk had grote gevolgen kunnen hebben voor de omgeving. Ernstige gehoorbeschadiging, zwaar lichamelijk letsel of overlijden kan daarvan het gevolg zijn.”