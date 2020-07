Survivallen voor Harense brandweer bij bestrijding buitenbrand

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het bestrijden van een buitenbrand aan de Meerweg in Haren kostte de brandweer vrijdagmiddag flink wat moeite. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 13.15 uur binnen waarop in eerste instantie een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Al snel bleek dat het om een locatie ging die moeilijk bereikbaar was”, vertelt Ten Cate. “Daarop werd ook de hulp ingeroepen van een brandweerboot. Het bleek te gaan om een brand in de bosjes in een gebied tussen de Schipsloot en de Eelder Schipsloot. Om er te komen is de brandweer met hun voertuigen over een dijkje gereden. Om bij de vuurhaard te komen moest men zich lopend door een bosschage-achtig gebied wurmen.”

Het water dat nodig was om de brand te bestrijden werd uit het Noord-Willemskanaal gepompt. “De brand kon uiteindelijk snel onder controle worden gebracht.” Over de oorzaak is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.