Sunday Summer Fair bij EM2: “Gezellige zomermarkt”

Bij EM2 op het Suikerterrein wordt op alle zondagen in augustus een Sunday Summer Fair gehouden. “Het is een gezellige zomermarkt met een verrassende mix van leuke en lekkere producten.”

De zomermarkten zijn een nieuw initiatief. “Iedereen is welkom”, zegt Maartje van der Meulen van de organisatie. “Lokale ondernemers staan klaar voor Stadjers en toeristen op een gezellige markt.” Aanstaande zondag is niet de eerste keer dat het gehouden wordt. “Afgelopen zondag was het de eerste keer en het was gelijk gezellig druk. Ook de komende vijf zondagen vindt het plaats.”

“Iets leuks organiseren”

Het idee voor de zomermarkt komt eigenlijk van de gemeente. “EM2 werd benaderd door de gemeente of men ook iets leuks kon organiseren in de zomer. Chris Garrit van EM2 heeft daarover nagedacht en kwam toen bij mij uit. Zo is het idee geboren voor een Summer Fair. Op de markt vind je onder andere vintage en tweedehands kleding, brocante, decoratie- en interieurartikelen tot allerlei zelfgemaakte spullen. Ook is er een breed aanbod van allerlei lekkers door lokale ondernemers. De ondernemers zijn trouwens blij dat dit plaatsvindt. De coronamaatregelen zijn velen niet in de koude kleren gaan zitten dus ze zijn blij dat ze weer iets kunnen doen.”

Entree en parkeren is gratis

De zomermarkt wordt gehouden op het Suikerterrein direct voor EM2. De markt start om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Entree en parkeren is gratis. Meer informatie is te vinden op deze website.