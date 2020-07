Studentenverenigingen slaan handen ineen en verwelkomen aankomende studenten

nieuws

Foto: keiweek.nl

Groningse studentenorganisaties en -verenigingen hebben de handen ineen geslagen om samen de aankomende studenten een warm onthaal te kunnen geven. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

Door de coronacrisis verloopt dit jaar alles anders dan anders. Zo gaat de KEI-week, Kommissie Eerstejaars Introductie, in augustus in de oude en welbekende vorm niet door. Wel zal er een alternatieve week worden gehouden die zich voornamelijk online zal afspelen. De KEI-week is van oudsher de week dat eerstejaars studenten kennis maken met de stad en wat Groningen zoal te bieden heeft. Het is ook het moment waarop de nieuwe studenten kennis maken met de studentenverenigingen en -organisaties in de stad. Door de handen ineen te slaan hoopt men beter zichtbaar te zijn. Daarnaast wil men aangeven dat juist nu, in deze bijzondere tijd, het belangrijk is om je aan te sluiten bij één van de verenigingen die Groningen rijk is.

“Welkom in deze prachtige stad Groningen en welkom in het bruisende studentenleven dat we hier hebben. Kom kijken waar jij de gezelligheid of je passie weet te vinden en sluit je aan bij één van de vele verenigingen”, aldus een gezamenlijk statement van de verenigingen. Onder de verenigingen en organisaties die de handen inéén hebben geslagen bevinden zich onder andere Dizkartes, Vindicat, Bernlef, Usva en Cleopatra.