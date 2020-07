Studentenorganisaties openen meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles

nieuws

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) openen donderdag een online meldpunt voor studenten, die voor onderwijs of stages tussen 16 juli en 16 augustus reiskosten moeten maken.

De organisaties kregen de afgelopen weken meerdere meldingen binnen van studenten, die door de coronacrisis genoodzaakt zijn hun stage in de zomermaanden in te halen. Ook weekendonderwijs is niet uitgesloten. Studenten kunnen in deze periode niet reizen met een studentenreisproduct. “Door de coronacrisis zoeken onderwijsinstellingen naar alternatieve vormen van lesgeven om vertraging te voorkomen”, vertelt Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. “We begrijpen de noodzaak hiervan maar het kan niet zo zijn dat studenten daar de rekening voor moeten betalen.”

Behalve de reiskosten die studenten hiervoor moeten maken, zijn de organisaties ook niet gelukkig colleges in de zomer of het weekend: “De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het hoger onderwijs, waardoor veel is gevraagd van medewerkers en docenten”, aldus ISO-bestuurslid Leon van der Neut. “Het ISO hecht dan ook belang aan een rustperiode voor zowel medewerkers als studenten.”

Het meldpunt is te vinden op de website van de LSVb.