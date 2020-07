Studenten RuG installeren sterrenwacht in Lauwersmeergebied

nieuws

Studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben dit weekend een sterrenkoepel geplaatst in het Nationaal Park Lauwersmeer. De bedoeling is dat de nieuwe sterrenwacht in september in gebruik kan worden genomen. Dat meldt de Noorderkrant.

Het gaat om studenten van van het Kapteyn Instituut voor Sterrenkunde van de RuG. Het plaatsen van een grote, witte, sterrenkoepel gebeurde in nauw overleg met Staatsbosbeheer. De koepel is geplaatst vlakbij activiteitencentrum het Lauwersnest. De RuG heeft al een sterrenwacht op de Zernike Campus. Met de Blaauw Sterrenwacht kan al veel bekeken worden, maar je ziet er lang niet zoveel als in het donkere Lauwersoog. Nationaal Park Lauwersmeer kreeg namelijk in 2016 de status Dark Sky Park. Dit betekent dat er in het park nagenoeg geen kunstlicht brandt.

De nieuwe sterrenwacht kost 40.000 euro. De Gratema Stichting gaf 25.000 euro aan subsidie, het resterende deel van de kosten wordt gefinancierd door de RuG. In de koepel kunnen vanaf september twee á drie mensen plaats nemen maar de telescoop kan ook op afstand bediend worden. Dit betekent dat studenten via een hoogwaardige verbinding vanaf bijvoorbeeld de Zernike Campus via de telescoop in het Lauwersmeergebied het firmament kunnen bestuderen.