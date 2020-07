Student stelt gratis sportmateriaal beschikbaar in Vinkhuizen

Niet iedereen kan zomaar aan sportmaterialen komen. Daarom zijn twee studenten in het Diamantpark in Vinkhuizen een gratis uitleenservice gestart. Buurtbewoners kunnen daar verschillende materialen zoals basketballen, voetballen of een rugbybal lenen.

De studenten willen met dit initiatief sporten voor iedereen toegankelijk maken. “In Groningen leeft 8,6% van de mensen in armoede,” legt initiatiefnemer Kenny Nuijens uit. “Zelf heb ik dat ook ervaren. Wij hebben het niet altijd breed gehad waardoor ik niet altijd de mogelijkheid heb gehad om de sporten te beoefenen die ik wilde doen. Zodoende is dit idee ook ontstaan.”

Hij denkt dat het juist erg belangrijk is dat iedereen kan sporten. “Sport zorgt voor verbinding. Sporten kan een middel zijn om een doel te bereiken. Het kan oudere mensen helpen die lijden onder eenzaamheid, of een kind die zich niet thuis voelt en doordat hij bij een plek komt waar hij kan sporten wel een moment heeft om zichzelf thuis te voelen. Dat kan heel veel waarde hebben voor de toekomst van zo’n kind.”

Mensen kunnen de materialen gratis lenen, maar iets bijdragen aan het project kan natuurlijk ook. De studenten hebben namelijk veel ambitie om het project uit te breiden. “Hier in dit park is een containerkiosk. Wij willen eigenlijk ook zo’n container, bijvoorbeeld zes verspreid over de stad.” Door middel van kluisjes zou het materiaal dan 24 uur per dag beschikbaar zijn en is het ook te combineren met bijvoorbeeld de Stadjerspas.

De sportmaterialen kunnen nu elke vrijdagmiddag geleend worden.