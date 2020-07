Stroomstoring in Selwerd

nieuws

foto: Sebastiaan Scheffer

Een deel van de wijk Selwerd heeft dinsdagavond te kampen met een stroomstoring. Energiebedrijf Enexis is ter plaatse om het euvel op te lossen.

De storing ontstond rond 16.00 uur en bevindt zich op de kruising van de Esdoornlaan met de Prunusstraat. Hoeveel woningen precies zonder elektriciteit zitten kan Enexis niet zeggen. De verwachting is dat de problemen tot 20.00 uur gaan duren.

De stroomstoring van dinsdagavond is al de tweede storing die de wijk dinsdag treft. Rond het middaguur kwamen honderd woningen aan de Bottelroosstraat zonder elektriciteit te zitten. Volgens het energiebedrijf ging het om een spontane storing in een kabel. De problemen konden in de loop van de middag verholpen worden.