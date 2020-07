Stijging aantal coronabesmettingen laat zich niet zien in Groningen

nieuws

Hoewel in Nederland als geheel het aantal positief geteste coronapatiënten de afgelopen week toenam, blijft het aantal besmettingen in zowel de provincie als gemeente Groningen stabiel en zeer laag. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

In de afgelopen twee weken registreerde het RIVM slechts drie nieuwe besmettingen in de provincie Groningen, waarvan twee in de gelijknamige gemeente.

Afgelopen week werden in Nederland 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna een verdubbeling van de gemelde besmettingen in de voorgaande week, met 534 nieuwe meldingen. Het reproductiegetal is deze week 1,29. Het is voor het eerst sinds 15 maart dat de bandbreedte van de Rt geheel boven de 1,0 ligt. Het reproductiegetal R laat bij een epidemie zien hoe snel het virus zich verspreidt.