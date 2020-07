Sterke toename van mensen die zich op corona laten testen

Het aantal mensen dat zich laat testen op het coronavirus is de afgelopen week sterk toegenomen, ook in Groningen. Op de testlocatie in het UMCG worden nu dagelijks honderden mensen getest.

Door de drukte kan de wachttijd op de uitslag van de test langer duren dan 48 uur. GGD Groningen hoopt dat dit iets tijdelijks is. “De 48 uur wordt meestal gehaald, maar momenteel is het erg druk,” zegt woordvoerder Esther Maring. De GGD roept mensen die wachten op de uitslag op om niet zelf naar de GGD te bellen.

Verslaggever Wouter Holsappel ervaarde zelf vorige week hoe het is om op de uitslag van de test te moeten wachten. Hij zat vier dagen lang in onzekerheid. “Het was wel vervelend, want je wil weten waar je aan toe bent. Ik begrijp wel dat het tijd nodig heeft als het opeens zo druk wordt, maar ik denk dat als het dan fout gaat dat je dat ook moet benoemen. Dan kunnen ze er ook wat aan doen.”