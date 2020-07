Stadjer opgepakt voor auto-inbraak in Borger

nieuws

Foto: Pixabay

De politie Zuid-Oost Drenthe heeft zondagavond vier mensen aangehouden voor een inbraak in een auto bij een vakantiepark in Borger. Een van de arrestanten is een 27-jarige man uit de Stad.

De inbraak vond rond 21:00 uur plaats bij een vakantiepark in Borger. De verdachten reden in een voertuig weg bij de plaats delict. Een politieauto reed op dat moment in Borger hield het voertuig staande. In de auto werden goederen teruggevonden die even daarvoor waren weggenomen uit de opengebroken auto.

Naast de 27-jarige man uit Groningen zijn ook een 33-jarige man uit Nieuw-Buinen, een 37-jarige man uit Musselkanaal en een 28-jarige vrouw uit Winschoten gearresteerd en overgebracht naar het Arrestantencomplex in Assen.