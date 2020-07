Stadjer moet acht maanden zitten voor overval op cafetaria in De Wijert

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De rechtbank in Groningen heeft een 46-jarige Stadjer veroordeeld tot een celstraf van acht maanden. Hij pleegde een overval op cafetaria Tasty Joe in De Wijert.

De straf voor de Groninger valt lager uit dan geëist door het Openbaar Ministerie, de officier had om vijftien maanden cel gevraagd. De zaak werd in mei behandeld, maar door een fout in de zitting, die via een videoverbinding werd gehouden, kon de verdachte zijn laatste woord toen niet uitspreken. Eind juni deed de man dit alsnog tijdens een fysieke zitting.

De Stadjer kwam op 15 februari van dit jaar geld wisselen bij een zestienjarige medewerker, die op dat moment alleen in de zaak was. De kassa was al open toen de jonge medewerker de man vroeg om het briefgeld. Nadat de man hem vroeg of de jongen hem niet vertrouwde en zei dat hij hem ook gewoon kon beroven greep de man de medewerker bij zijn keel. De medewerker spotte een mes in de zak van de Stadjer. De jongen verstijfde en de man griste vervolgens het geld uit de kassa en vertrok.