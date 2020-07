Springstof voor profkraken en bomgordels veroorzaakte explosie aan Wibenaheerd

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De explosie, die begin mei een gevel uit een appartement aan de Wibenaheerd in Beijum blies, werd veroorzaakt door de springstof TATP. Dat melden ‘goed ingevoerde bronnen’ aan De Telegraaf.

TATP is een springstof die vaak gebruikt wordt door bijvoorbeeld plofkrakers, maar ook door terroristen. Dezelfde stof werd gebruikt in de bomgordels van terroristen in Parijs in 2015.

De explosie vond op 1 mei jongstleden plaats. Bij de ontploffing raakten twee bewoners gewond. Zij werden later gearresteerd, evenals een derde verdachte. Aan het einde van de maand komt het Openbaar Ministerie met meer informatie over het incident naar buiten.