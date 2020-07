Speurneuzenspeurtocht, beestjes en Slow Looking in Groninger Museum

nieuws

Nederland, Groningen, 20-03- 2019. Grand Stairwell Installation van Chihuly in het Groninger Museum. foto: Siese Veenstra

Het Groninger Museum zet tijdens de zomervakantie de deuren wagenwijd open voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar. In het gebouw worden voor hen allerlei zomerse activiteiten gehouden.

Zo kun je met een museumdocent langs de kunstwerken lopen. “Wij noemen dat een Slow Looking”, vertelt een woordvoerder. “In kunstwerken zie je meer als je er langer naar kijkt. Door middel van interactieve kijk-opdrachten probeert de docent meerdere lagen in een kunstwerk te laten zien.” Daarnaast zijn er deze zomer in het museum allemaal beestjes te vinden. “Dit vindt plaats in ons atelier. Kinderen en tieners kunnen daar een drukwerk á la kunstenaar Willem Kolvoort maken. Kolvoort maakt concertposters waarop hij allerlei (fantasie)beestjes afbeeldt.”

Het zomerprogramma bestaat daarnaast uit een VIP-Familierondleiding waarbij je met je gezin aan de hand van opdrachten en spelletjes de kunstwerken beter leert kennen. Ook is er een speurneuzenspeurtocht. “Hiermee gaan kinderen op een speelse manier de vaste collectie van het Groninger Museum ontdekken. De bedoeling is dat de pijlen op de vloer gevolgd gaan worden waarbij men onderweg verschillende zoekopdrachten tegenkomt.”

Vanwege het zomerprogramma is het museum de komende weken ook op maandag geopend. Meer informatie is te vinden op de website van het Groninger Museum.