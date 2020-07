Spekglad in Haren, verschillende mensen onderuit

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Verschillende personen zijn woensdagmiddag onderuit gegaan op de Middelhorsterweg in Haren omdat het wegdek spekglad was geworden. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“Een deel van de weg is spekglad”, vertelt Wind. “De precieze oorzaak is onbekend maar men vermoed dat een vrachtwagen hydraulische olie heeft verloren. Dit is verspreid over enkele tientallen meters op de weg terecht gekomen.” Om verdere ongelukken te voorkomen werd de straat deels afgesloten. “Ook de brandweer werd opgeroepen om de weg te komen reinigen, maar zij zijn inmiddels afgemeld.”

Naar alle waarschijnlijkheid gaat een gespecialiseerd bedrijf de olie opruimen. Of er ook mensen gewond zijn geraakt is onbekend.