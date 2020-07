SP voert actie voor hogere lonen winkelmedewerkers bij AH in Vinkhuizen

nieuws

Foto: PxHere (CC 0.0)

De afdeling van de Socialistische Partij in Groningen voert vrijdagmiddag actie bij de Albert Heijn in Vinkhuizen. Klanten van de supermarkt mogen daarbij antwoord geven op de vraag “Moet de winst van Ahold naar de zakkenvuller of de vakkenvuller?”

De SP vind dat de winst van Ahold, zo 48 procent voor het moederbedrijf van AH en Bol.com, niet volledig naar de aandeelhouders moet gaan. Ook supermarktmedewerkers moeten meeprofiteren van de winst, zo stelt de fractie. Hun lonen worden niet verhoogd.

SP-woordvoerder Jerom Maat: “We zien dat vele supermarktmedewerkers op of rond het minimumloon verdienen. Daardoor zijn en blijven zij afhankelijk van huur- en zorgtoeslag, terwijl de aandeelhouders hun zakken met de miljoenenwinsten hebben gevuld. De afgelopen 40 jaar zijn de lonen niet of nauwelijks gestegen en de lonen van de laagste inkomens zijn zelfs gedaald.”