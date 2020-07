SP voert actie tegen diftar

nieuws

Vanaf nu tot 9 september, gaat de SP actie voeren tegen de invoering van Diftar. Op 9 september beslist de gemeenteraad over de invoering van diftar of niet.

Diftar is een systeem waarin je betaalt voor de hoeveelheid en niet, zoals nu, in Stad en Ten Boer één vast bedrag. In Haren wordt betaald per hoeveelheid. Het Rijk verplicht de gemeente om per januari 2021 één afvalbeleid te hebben in plaats van, zoals nu, drie. Het college is verdeeld , GroenLinks is voor, D66 lijkt voor maar weet het nog niet zeker, CU en PvdA zijn tegen. Van de stad en Ten Boer is 84 % van de inwoners tegen diftar. In Haren is 82 %, voor diftar.

Los van de invoering van diftar of niet het is nu al duidelijk dat de afvalstoffenheffing volgend jaar gemiddeld met bijna 14% omhoog gaat.