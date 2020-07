SP stelt vragen over tekort Zuidelijk Ring

nieuws

Foto: Mart Verstraete.

De Socialistische Partij in de stad Groningen stelt morgen vragen aan het gemeentebestuur over de aanleg van de zuidelijke ring.

Vorige week werd bekend dat dat de aanleg minimaal 135 miljoen duurder is maar het tekort kan oplopen tot misschien wel 375 miljoen euro. Oorspronkelijk is het werk aanbesteed voor bijna 400 miljoen. Een jaar na de aanbesteding liet de aannemer weten dat voor die 400 miljoen ook het Julianaplein groener zou worden er een fietstunnel bij de Esperantokruising zou komen een een voetgangersoversteek bij de Papiermolen. Maar nu blijkt dat er een enorme overschrijding is, het provinciebestuur onderhandelt op dit moment met aannemerscombinatie Herepoort en wil nu nog niet zeggen hoe groot het tekort werkelijk word.

SP raadslid Wim Koks wil ook een uitgebreid onderzoek naar hoe het zover heeft kunnen komen en naar de rol van Rijkswaterstaat. Wethouder Philip Broeksma liet raad weten dat de overschrijding geen gevolgen voor de stad heeft, maar het projectbureau moet drie jaar langer blijven functioneren. ‘Wat kost ons dat de komende drie jaar? Is op enig moment de afgelopen jaren door de opdrachtgever overwogen het contract met de aannemer te ontbinden wegens wanprestatie? Zijn de juridische, financiële, technische en planningsgevolgen van een ontbinding onderzocht?’ is een gedeelte van de vragen die Koks stelt.

In september wordt waarschijnlijk de definitieve hoogte van het tekort bekend en hoe dat gedekt wordt.