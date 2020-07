SP blaast lonenactie bij Albert Heijn af vanwege het slechte weer

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De afdeling van de Socialistische Partij in Groningen zou vrijdagmiddag actie voeren bij de Albert Heijn in Vinkhuizen, maar de leden zagen er vanaf door het slechte weer.

Klanten van de supermarkt zouden buiten de winkel aangesproken worden door SP’ers met de vraag ‘moet de winst van Ahold naar de zakkenvuller of de vakkenvuller?’ Maar een middag in de regen zagen de fractieleden niet zitten en een gesprek met klanten in de regen duurt ook niet lang.

De SP vind dat de winst van Ahold, zo 48 procent voor het moederbedrijf van AH en Bol.com, niet volledig naar de aandeelhouders moet gaan. Ook supermarktmedewerkers moeten meeprofiteren van de winst, zo stelt de fractie. Hun lonen worden niet verhoogd.