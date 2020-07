“Soms moet je gewoon een nat pak halen, maar dat is helemaal niet erg”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Roeivereniging De Hunze organiseert de komende vakantieweken cursusweken voor jongeren die nog nooit eerder geroeid hebben. “Het moment waarop je je eerste halen maakt is fantastisch.”

Dat de roeivereniging dit doet is niet nieuw. Ieder jaar worden er een aantal weken georganiseerd waarbij onervaren roeiers de sport uitgelegd krijgen. Nieuw is dat er deze zomer twee weken aan toegevoegd zijn. Veel kinderen kunnen door de coronacrisis niet op vakantie en daarom wil De Hunze hen iets bieden. Tijdens de cursusweek leren ze in vijf dagen zelfstandig te roeien in een skiff, een eenpersoons wedstrijdboot. De cursus wordt gegeven door ervaren trainers en jeugdleden. Aanmelden kan op deze website.

Iemand die enkele jaren geleden, in 2016, deelnam aan de zomerweek, en daarna ook lid werd van de vereniging, is Jannes Paas. De eerste keer in een skiff was voor hem erg bijzonder: “In het begin voelt het misschien onwennig, het is wat instabiel en je bent continu bang dat je elke seconde in het water kan liggen. Eerst ben je daar bang voor maar als je je grenzen verlegt, steeds een stapje verder durft te gaan en door fouten te maken (en soms een nat pak te halen) steeds beter kan inschatten wat wel en niet kan, krijg je op het water in een skiff een ongekend gevoel van vrijheid en energie. Bij de Hunze maken ze het mogelijk om die stap in één week te maken!”

Veel jongeren kiezen voor voetbal, tennis of hockey. Wat is er nu zo leuk aan roeien?

“Ik heb door het roeien deze prachtige stad op een geheel nieuwe manier leren kennen. Een blik vanaf het water leert je nieuwe plekjes kennen en geeft een geheel nieuwe dementie aan de stad. Welke mooier is ben ik nog niet over uit, maar tot de dag van vandaag denk ik als ik navigeer niet in wegen en paden, maar in kanalen en sluizen.”

Jelle en Lucas maken zich gereed om te gaan roeien. Foto: Sebastiaan Scheffer

Tijdens de zomercursus stap je direct in een skiff. Een wedstrijdboot. Is dat niet erg hoog gegrepen?

“Het mooie aan de zomercursus is dat ze bij de Hunze niet bang zijn om je fouten te laten maken. Je begint vrijwel direct in één van de meest technische boten en daardoor ontwikkel je al heel snel een goed evenwichtsgevoel in de boot. De boot straft fouten hard af, dat heb ik geweten toen ik meerdere malen in mijn zomercursus een nat pak haalde, maar daardoor ontwikkel je een heel goed gevoel voor wat wel en niet kan in de boot en wordt het langzaam, na veel oefenen, een verlengstuk van jezelf.”

Kun je iets vertellen over de sfeer binnen roeivereniging De Hunze?

De Hunze jeugd is een hele warme groep en zowel in de tijd dat ik bij de Hunze kwam als nu hangt er een cultuur waarin men altijd voor elkaar klaarstaat. Dat gaat verder dan boten tillen. De roeierscultuur is warm, hecht, vriendelijk en verantwoordelijk en het duurde voor mij dan ook niet lang voordat ik me er volledig in liet opnemen. Ik heb veel mooie momenten meegemaakt bij de Hunze, veel fantastische mensen ontmoet en een sport ontdekt die een plekje in mijn hart heeft. Dat begon voor mij bij de zomercursus van 2016 en ik vind het prachtig om te bedenken dat ook deze zomercursus dat voor anderen gaat laten beginnen.”

OOG Tv zond in 2017 een reportage uit over het zomerroeien