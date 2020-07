Smeulbrand zet restaurant in binnenstad vol rook

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagochtend in actie komen vanwege een brand in een restaurant aan de Brugstraat in de Groningse binnenstad. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 09.30 uur binnen. Omdat het om een pand in de binnenstad gaat werden er direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar het adres gestuurd. “Toen we ter plaatse kwamen bleek het gebouw vol rook te staan”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Uit ons onderzoek bleek al snel dat de rook veroorzaakt werd door een smeulbrandje in een prullenbak. Dit brandje hebben we snel onder controle kunnen brengen.”

De brandweer is daarna begonnen met het ventileren van het pand. Over eventuele schade en gevolgen voor de bedrijfsvoering is niets bekend.