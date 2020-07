nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het jongerenontmoetingscentrum Backbone050 kan nog twee jaar in het pand aan de Tavertijnstraat in Vinkhuizen blijven.

De voormalige school stond op de nominatie om gesloopt te worden, maar dat gaat voorlopig niet door.

Backbone050 is een broedplaats voor jong talent. In het gebouw zitten diverse bedrijfjes gericht op zaken als muziek, dans en theater. Ook is er een skatepark.