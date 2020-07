Sjorbanden moeten gevel Market Hotel voor onbepaalde tijd heel houden

nieuws

Foto: VolkertWessels

De vertraging bij de bouw van het Market Hotel aan de Grote Markt in Groningen wordt veroorzaakt door een constructiefout in de ophanging van gevelelementen. Dat meldt het stadsblog Sikkom maandagmiddag. De elementen die al hangen zijn, uit voorzorg, vastgezet met sjorbanden.

De problemen met de pilasters, zoals de gevelelementen heten, werden drie maanden geleden ontdekt. Door een probleem met de ophanging begon het cement in de pilasters te scheuren. Om te voorkomen dat de delen naar beneden zouden vallen, werden ze uit voorzorg vastgezet met sjorbanden. De bouwer heeft geprobeerd verhaal te halen bij de fabrikant van de delen, maar deze ging in de coronacrisis failliet.

Het wachten is nu op een goede verklaring voor de scheuren en een oplossing voor het probleem. Aannemer Volker-Wessels is inmiddels begonnen met een eigen productielijn voor de elementen, zodat de elementen ter plaatse gemaakt kunnen worden als het lek boven water is.

De bouw van het hotel loopt daardoor wel flink wat vertraging op. De verwachting is dat de bouw niet direct na de bouwvak door kan gaan. Wanneer het hotel open kan is daardoor nog onduidelijk.