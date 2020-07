‘Silly walk’-zebrapad biedt veilige oversteek voor kinderen in Hoogkerk

Met een ‘Silly Walk’ openden wethouder Paul de Rook en de kinderen van de kinderwijkraad Hoogkerk vrijdagochtend op ludieke wijze een nieuw zebrapad aan de Jan Ensinglaan in Hoogkerk.

Volgens deze kinderen was het zebrapad echt nodig op deze plek. Veel kinderen en ouderen steken hier deze drukke weg over. De kinderen zitten in Hoogkerk in een speciale kinderwijkraad en hebben (met wat aanmoediging) het probleem zelf aangekaart bij de gemeente. Die luisterde naar de kinderen en legde het zebrapad aan. Volgens de kinderen hebben ze nu de smaak van inspraak te pakken en gaan ze meer maatregelen bij de gemeente op de agenda proberen te krijgen.

De kinderen en wethouder Paul de Rook openden het zebrapad met een ‘Silly Walk’, maffe loopjes die verwijzen naar een beroemde sketch van Monty Python uit 1970.