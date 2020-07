Scooterrijdster gewond bij verkeersongeluk Oostersluis

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl.

Bij een verkeersongeluk donderdagmiddag op de Oostersluisweg is een scooterrijdster lichtgewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.20 uur ter hoogte van de kruising met het Damsterdiep. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “Een vrouw reed op een scooter over het fietspad toen ze op de kruising aangereden werd door een auto. De scooterrijdster kwam daarbij ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Politieagenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid terwijl verpleegkundigen het slachtoffer controleerden.”

Volgens Mike Weening van Weening Fotografie hoefde de vrouw niet mee naar het ziekenhuis. “Het overige verkeer ondervond wel behoorlijke hinder. Door de aanrijding kon er niet gebruik worden gemaakt van de omleidingsroute als de brug open gaat. Hierdoor stond er op een gegeven moment een flinke file.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Rond 17.30 uur was de weg weer begaanbaar.