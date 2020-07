Scooterrijdster gewond bij verkeersongeluk in Haren

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Kroonkampweg in Haren is zaterdagmiddag een scooterrijdster gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur op een parkeerplaats van een supermarkt. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een automobilist en een scooterrijdster kwamen op de parkeerplaats met elkaar in botsing. De bestuurster van de scooter kwam daarbij ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Het lijkt allemaal een beetje mee te vallen. De vrouw klaagde pijn in haar been. Ze is in de ambulance gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De voertuigen liepen bij de botsing geringe schade op. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.