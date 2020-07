Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Friesestraatweg

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Friesestraatweg is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 14.10 uur ter hoogte van de kruising met het Hoendiep. “Het gaat om een aanrijding tussen een scooter en een personenauto”, vertelt Weening. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Het lijkt erop dat de scooter tegen de flank van de auto is gebotst. De bestuurder kwam daarbij ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld, politieagenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Beide voertuigen raakten licht beschadigd.