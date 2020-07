Schuiling: ‘Veel geld uitgeven is altijd verstandig, dat zijn investeringen in de toekomst’

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling is niet blij met geluiden over ‘betasten en beknijpen’ op het gebied van huisvesting, onderwijs en cultuur in de gemeente Groningen. “We hebben een verantwoordelijkheid naar onze bevolking (..) als we dat doen hebben we daar over vijf jaar ontzettend veel spijt van.” Schuling was deze week te gast bij de Podcast van Let’s Gro, waar hij sprak over zijn toekomstvisie voor Groningen in de komende vijf jaar.

“Ik vindt dat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze bevolking, dat men op een snelle en betaalbare kan worden gehuisvest”, vertelt Schuiling. “De plannen, op basis van prognoses (van voor de crisis) die we toen hebben gemaakt, moeten gewoon worden afgewikkeld. En niet, zoals ik nu wel hier en daar beluister, gaan betasten en beknijpen. Want daar hebben we over vijf jaar enorm veel spijt van. Dat hebben we in 2008 een heel klein beetje gedaan na de economische crisis, dan moet je een inhaalslag maken die bijna niet te doen is.”

Ook vindt Schuiling dat de gemeente moet investeren in onderwijs, kennis en cultuur “Ik denk dat de meeste plannen die we voor deze crisis hadden nog steeds gelden. Als we een goede kennis- en onderwijsstad willen zijn en het culturele middelpunt van Noord-Nederland, dat moet je ook echt wat bieden.”

Op de vraag of dat betekent dat er veel geld moet worden uitgegeven, zegt Schuiling: “Dat is altijd verstandig, want dat zijn allemaal investeringen in de toekomst.”