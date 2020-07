Schrappen eindtoets heeft nadelig effect voor basisschoolleerlingen

nieuws

Het schrappen van de eindtoets voor basisschoolleerlingen dit jaar heeft een nadelig effect voor zo’n veertienduizend leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau, het CPB.

Basisschoolleerlingen krijgen in groep 8 van hun meester of juf een schooladvies. In april of mei wordt er een eindtoets gemaakt waarbij de scholieren getest worden op hun kennis en vaardigheden. Als het resultaat van deze toets hoger uitvalt dan kan een school het advies naar boven bijstellen. Zo komt het in de praktijk voor dat een leerling met een vmbo tl advies naar de havo kan, en een advies voor de havo aangepast wordt in een vwo route. De afgelopen jaren gebeurde dit bij ongeveer acht procent van de leerlingen. Voor dit schooljaar zou dat neerkomen op zo’n veertienduizend scholieren.

Uit de cijfers van het CPB blijkt dat met name leerlingen met een migratieachtergrond en scholieren van wie de ouders een lagere opleiding of een laag inkomen hebben, de afgelopen jaren in aanmerking kwamen voor een aanpassing in het schooladvies. Door het wegvallen van de eindtoets lopen deze leerlingen nu een groot risico op het mislopen van een hoger advies. Het planbureau vreest dat hierdoor de ongelijkheid in het onderwijs groter wordt.

Door de coronacrisis waren basisscholen sinds halverwege maart gesloten. Sinds mei wordt er weer onderwijs gegeven maar toen was al besloten om de eindtoets te schrappen.