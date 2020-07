Scholieren WLG zingen voor examenleerlingen die school verlaten

nieuws

Foto: still uit video

Onder normale omstandigheden is de diploma-uitreiking op het Willem Lodewijk Gymnasium een grote happening. In het coronajaar 2020 is echter niets normaal maar toch werd met de nodige creativiteit de uitreiking een feestje.

Na de laatste lesdag, thuis studeren en zwoegen op de examens in de gymzaal volgt als alles goed de diploma-uitreiking. Met ouders, blije docenten, muziek en feest. Door de coronamaatregelen liep dit jaar alles anders: geen gala, geen eindexamens en geen laatste lesdag. Gelukkig wisten toch veel eindexamenleerlingen aan de hand van de schoolcijfers te slagen en kon er ook een diploma-uitreiking gehouden worden. Alleen was live-muziek op deze avond niet mogelijk.

Het maakt onze school uniek

“Dat vonden we jammer”, vertelt docent Adriaan Kegel, die dirigent is van het koor. “Want de schoolband en het schoolkoor, dat is wat onze school toch wel uniek maakt. Daarom hebben we van tevoren drie liedjes opgenomen. Alle leden van het koor mét versterking van oud-leerlingen hebben thuis hun aandeel ingezongen. Dit is vervolgens gemonteerd tot een video die we tijdens de ceremonie in de zaal op een scherm vertoond hebben.”

Persoonlijke favorieten

De keuze om drie liedjes te zingen was overigens een logische. “De drie nummers zijn de persoonlijke favorieten van de drie koorleden uit de zesde klas die nu hun diploma kregen en dus de school verlaten. Voor hen was het tot op het laatst een verrassing welke nummers er zouden komen.”

Nieuwsgierig naar de drie liedjes? Hieronder kun je de video’s bekijken en beluisteren.

1. Sweet Goodbyes (Krezip) – WLG Koor

2. Blackbird (Paul McCartney) – WLG Koor

3. Jar of Hearts (Christina Perri) – WLG Koor