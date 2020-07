Schilderswijk elke avond in de brandlucht

nieuws

Bewoners van de Schildersbuurt melden, dat ze vrijwel iedere avond in een brandlucht zitten. Ze denken dat die van het Suikerterrein komt.



‘Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de vuurton op het Suikerunieterrein. Ramen en roosters moeten dicht. Buiten zitten is onmogelijk. Het is vrijwel iedere avond raak en hier in de buurt stookt niemand.

Ik hoop nu de bron gevonden te hebben, erg vervelend, ook in verband met luchtwegklachten. Ik zie graag een oplossing. Is het mogelijk dat dit wordt gestopt? Erg milieuvervuilend’, aldus een van de overlast ondervindende buurtbewoners. Hij heeft inmiddels de gemeente, de brandweer en EM2 hierover benaderd.