‘Scheuren door Groningen’ op de fiets, in de auto of te voet

nieuws

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

De Groninger Bodem Beweging heeft dinsdag drie ‘scheurroutes’ uitgebracht die toeristen en geïnteresseerden door het aardbevingsgebied leidt. Onderweg komt men in oog in oog te staan met de gevolgen van de gaswinning.

Zo komt men langs huizen die versterkt moeten worden, wisselwoningen, gaslocaties, verloren erfgoed en beschadigde monumentale panden. De drie routes zijn voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De route die voor de auto gemaakt is, is 120 kilometer en start in Groningen. De fietsroute is 37,6 kilometer en de wandelroute is 18,4 kilometer. Zowel de fietsers als de wandelaars starten bij het kantoor van de Groninger Bodem Beweging in Loppersum, nabij het treinstation.

Voor alle routes zijn duidelijke routekaarten gemaakt met daarbij informatie over de bezienswaardigheden onderweg. Met de routes hoopt de Groninger Bodem Beweging dat deelnemers meer inzicht krijgen in de situatie waar Groningers mee te maken hebben.

Meer informatie over de routes is te vinden op deze website.