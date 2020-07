RUG zet stewards in voor handhaving rookverbod

nieuws

Foto: Dids (via pexels.com)

Als studenten en medewerkers van de RUG na 1 augustus nog roken rond een gebouw van de universiteit, dan worden ze aangesproken door stewards. Dat meldt de Universiteitskrant.

Per 1 augustus gaat namelijk de nieuwe tabaks- en rookwarenwet in. Die verbiedt roken op terreinen van onderwijsinstellingen. Dat betekent dat ook de rookzones verdwijnen. De RUG zet bij haar gebouwen in de binnenstad eigen stewards in. Op de Zernike Campus wordt de controle op het rookverbod verzorgd door studenten van de beveiligingsopleiding van het Noorderpoort College.

De RUG gaat na 1 augustus meer communiceren over het rookverbod en besteedt extra aandacht aan Stoptober, een campagne die mensen helpt te stoppen met roken. Bovendien zijn de gratis cursussen ‘stoppen met roken’ vanaf augustus ook toegankelijk voor studenten en niet alleen meer voor medewerkers van de RUG.

