RSP-pot moet zuidelijke ring redden

Het tekort bij de zuidelijke ringweg bedraagt tenminste 135 miljoen euro, maar daar komen waarschijnlijk nog tientallen miljoenen bij, mogelijk meer dan honderd.

Het provinciebestuur bereikte deze week overeenstemming over de hoogte en de verdeling van het tekort, een half jaar later dan eerder aan de Provinciale Staten beloofd. Het definitieve bedrag wil de provincie echter nog niet noemen. Gedeputeerde Fleur Gräper laat weten dat het ontbrekende geld moet komen uit de de zogenoemde RSP-pot. Daar zit nu nog bijna 240 miljoen euro in. Het is geld dat de provincie kreeg voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn en het was bedoeld voor infrastructurele projecten in de provincie, zoals het spoor naar Stadskanaal, de Wunderline naar Duitsland en de verdubbeling van de N33.

Het Rijk vulde eerdere tekorten in Amsterdam en Utrecht met veel geld aan. Dat doet het Rijk bij Groningen niet. Gräper gaat daarom in gesprek met de minister.