Romeo en Julia op Temptation Island in Stadspark 

Foto Andor Heij: Bruggetje Stadspark

Argeloze wandelaars in het Stadspark komen onderweg soms onverwachte taferelen tegen. Ze zijn dan de toevallige getuigen van theaterworkshops, die daar deze maand plaatsvinden.



Theatermaker Frank Odijk: ‘Met al die corona-misère is het echt tijd om weer de creatieve vrijheid te pakken. We experimenteren met een keur aan theateronderwerpen. Elke workshop is weer wat nieuws. De workshops zijn vanaf 18 jaar, en of je nou veel of weinig ervaring hebt, je jong of oud voelt, alleen komt of samen, je bent welkom’.

Er staam onder meer nog een Hoorspelavond, een Animal Farmmiddag, een Achterstevorenavond en komende zondag 12 juli Romeo en Julia op Temptation Island op het proramma.

Meer info: https://frankodijk.nl/buitentheater/