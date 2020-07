Rolpad fietsenkelder Forum Groningen defect

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Het rolpad dat mensen met hun fiets van straatniveau naar de fietsenkelder van Forum Groningen brengt is defect. Dat meldt het Dagblad van het Noorden vrijdagavond.

De fietsroltrap werd in januari in gebruik genomen maar staat inmiddels alweer enige tijd stil. De gemeente Groningen laat aan de krant weten dat zand de boosdoener is. Dat is in de ketting van het rolpad terechtgekomen. De oorzaak ligt waarschijnlijk in werkzaamheden rond het Forum. De afgelopen periode is gewerkt aan de bestrating waardoor het zanderig was rond het Forum.

Dat de roltrap niet werkt, en men dus zelf de fiets naar onderen of boven moet brengen, heeft als gevolg dat er regelmatig mensen vallen of uitglijden. Om dit te voorkomen zijn onlangs rubberen matten geplaatst. Hoe lang het herstel gaat duren is onbekend, maar de gemeente verwacht dat het wel een tijdje gaat duren.