Rolien Scheffer stopt als directeur bij Noordwoord

Rolien Scheffer stopt per 1 oktober als directeur bij Noordwoord, tot vorig jaar bekend als de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG). Scheffer was elf jaar actief bij de literaire stichting, waarvan de laatste vier jaar als directeur.

“Ik heb me ruim tien jaar lang met hart en ziel ingezet voor het literaire leven in Groningen. Ik ben heel, heel trots op wat we allemaal bereikt hebben”, aldus Scheffer. “De organisatie staat als een huis, kortom, en nu heb ik zin in een nieuwe uitdaging. Zekerheden bestaan niet in het leven, dus ik gooi de boel open en ga zien wat er op mijn pad komt.”

Onder leiding van Scheffer werd de organisatie benoemd tot Cultuurpijler voor de Letteren in de provincie en de gemeente Groningen, werd meerjarige ondersteuning van het Nederlands Letterenfonds verworven en werd de naam veranderd van Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) naar NOORDWOORD. In 2019 zette zij het talentontwikkelingsprogramma NW TALENT op, dat succesvol van start ging met 15 jonge Groninger schrijvers.