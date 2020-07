Rokende auto laat brandweer uitrukken

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest donderdagavond in actie komen op de Van Ketwich Verschuurlaan vanwege een mogelijke autobrand. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 21.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “De bestuurder reed op de A28”, vertelt Wind. “Ter hoogte van de afslag naar de Van Ketwichverschuurlaan kwam er ineens rook onder de motorkap vandaan. Daarop werd het alarmnummer gebeld.” De brandweer kwam ter plaatse en heeft een controle uitgevoerd, maar van brand bleek geen sprake te zijn.

“Wat het precies geweest is, is onbekend, maar ik vermoed dat er een lekkage in ontstaan waardoor een vloeistof over het motorblok heen is gelopen Dit veroorzaakte de rook.” Een bergingsbedrijf heeft de personenauto geborgen. Het overige verkeer ondervond geen hinder.