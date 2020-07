Roken op Zernike Campus vanaf volgende week verboden

nieuws

Foto: Andor Heij

Vanaf 1 augustus is het verboden om op de Zernike Campus een sigaret op te steken. De afgelopen dagen zijn de fietspaden richting de Campus voorzien van blauwe ‘smoke free-stickers’.

“Nieuwe aanwijzing op het fietspad naar de Campus”, schrijft Martin Specken op zijn Instagram-account. Op de foto is een blauwe lijn te zien die over het fietspad loopt waar in witte letters ‘smoke-free’ op staat. Het rookverbod geldt behalve op de Zernike Campus voor alle schoolterreinen in heel Nederland. Aangezien Zernike aangemerkt wordt als schoolterrein mag op de Campus niet meer gerookt worden. Andere gebieden waar vanaf komende week niet meer gerookt mag worden zijn de gebieden rond de Universiteitsbibliotheek en het Academiegebouw.

Of en hoe er op gehandhaafd wordt is onduidelijk. Eerder dit jaar liet collegevoorzitter Jouke de Vries van de RuG weten dat het een lastige klus wordt om het verbod te handhaven op heel Zernike. “Maar volgens de wet zou het wel moeten”, aldus De Vries.

