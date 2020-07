Robben ontbreekt op eerste training FC Groningen

sport

Foto: Joris van Tweel

Bij de eerste training van FC Groningen, maandag, ontbreekt aanvaller Arjen Robben. Het besluit is genomen na het afnemen van fysieke testen. De club wil geen enkel risico nemen.

De exacte reden is niet bekend gemaakt. Robben reageerde teleurgesteld: “Ik had in mijn hoofd om maandag aan te sluiten bij de groep. De specialisten binnen de club hebben geadviseerd dit niet te doen. Ik had me maandag graag met mijn teamgenoten laten zien, maar tegelijkertijd is het vele malen belangrijker dat ik er bij de start van het seizoen sta, dan bij de eerste groepstraining”. Robben maakt na een jaar afwezigheid in het voetbal zijn comeback bij FC Groningen.

Vanwege de coronacrisis zijn er geen toeschouwers toegestaan bij de eerste training op sportpark Corpus den Hoorn, die normaal een publiekshappening is. Via het YouTube kanaal van FC Groningen, FOX en RTV Noord is de eerste training, die om 11.30 uur begint, toch te volgen.